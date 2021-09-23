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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рост индекса Мосбиржи на старте торгов в четверг составит 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
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23 сентября 2021 года 09:46

Рост индекса Мосбиржи на старте торгов в четверг составит 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Рост индекса Мосбиржи на старте торгов в четверг составит 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4035-4045 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4050, 4070 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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