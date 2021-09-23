Рынок акций РФ откроет торги в четверг ростом - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ откроет торги в четверг ростом, и лучше рынка вновь будет нефтегазовый сектор, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в среду выглядел очень сильно, прибавив за день 1,5%. Локомотивом рынка были акции сырьевых компаний, отыгрывающие взлет цен на сырье. В четверг с утра рост продолжится, внешний фон этому благоволит. Но возобновление масштабных распродаж очень вероятно в самое ближайшее время, поэтому увлекаться лонгами не стоит", - полагает аналитик Алексей Антонов.

Лучше рынка, по его мнению, вновь будет нефтегазовый сектор: нефть прибавляет 0,4% и торгуется в районе $76,5 за баррель. Но и уверенности в дальнейшем росте нефтяных котировок у эксперта нет.

"Заявления ФРС негативны для всех товарных активов, а темпы сокращения запасов в США падают из-за возобновления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Так, в среду Минэнерго США объявило о сокращении запасов на 3,5 млн баррелей, в то время как неделю назад показатель равнялся 6,4 млн. Но пока о глубокой коррекции речи не идет. Скорее всего, в ближайшее время рынки уйдут в фазу высокой волатильности, причем просадки будут откупаться не очень быстро. В таких условиях можно рекомендовать среднесрочным инвесторам внимательно пересмотреть портфель и зафиксировать прибыль по наиболее выросшим бумагам", - отмечает аналитик "Алор Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.