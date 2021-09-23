Риторика ФРС определит динамику глобальных рынков в четверг - "Фридом Финанс"

Риторика ФРС США определит динамику глобальных рынков в четверг, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рынки пытаются преодолеть "китайский кризис". По индексу S&P 500 мы уже в шестой раз с начала года наблюдаем картину, при которой сильная дневная коррекция сменяется быстрым отскоком наверх и рынок даже обновляет предыдущий максимум. Поводом для оптимизма на этот раз послужило заседание ФРС, заставившее инвесторов на время забыть даже про долговую проблему (размером $100-300 млрд) китайской корпорации Evergrande. Впрочем, по неподтвержденной информации, компании удалось частично решить этот вопрос: она обещает заплатить купон, но пока только китайским инвесторам", - отмечает эксперт.

Однако главным фактором, который определит динамику глобальных рынков, на взгляд Ващенко, является риторика ФРС. Инвесторы позитивно отреагировали на решение регулятора сохранить объем выкупа активов, а также повременить с повышением ставки до тех пор, пока занятость в США не восстановится к допандемическому уровню. По мнению аналитика, ФРС не будет резко менять проводимую политику, пока не преодолен бюджетный кризис. В то же время вряд ли стоит ждать быстрого обновления максимума фондовыми рынками. В течение ближайших дней вероятен переход в "боковик", полагает он.

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