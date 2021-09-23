Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

Аналитик напоминает, что в среду на российском рынке акций продолжилось уверенное восстановление после прошедшей волны распродаж. Движение наверх происходило на протяжении всей торговой сессии. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся к 4040 п. и сейчас находится в 1% от исторических максимумов. Среди лидеров оказались акции металлургов и угольщиков, а также нефтегазовый сектор. Росту способствовал благоприятный внешний фон.

"Внешний фон в четверг с утра умеренно позитивный, - констатирует Карпунин. - Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $76,4/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия среды".

Эксперт инвесткомпании также напоминает, что 23 сентября - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ММК" и United Medical Group (GEMC). С открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в бумагах "ФосАгро", Fix Price и Группы "Мать и дитя".

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