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23 сентября 2021 года 08:55

Фондовые рынки растут на итогах заседания ФРС, нефть дорожает

Фондовые индексы США выросли в среду после итогов заседания ФРС. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на итогах заседания ФРС. Нефть продолжает дорожать, цена Brent поднялась до $76,39 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду после итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября.

Более того, он отметил, что центробанк "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. В понедельник компания пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Накал ситуации вокруг долговых проблем Evergrande оказал серьезное влияние не только на китайские фондовые рынки, но и на глобальные.

Между тем Hengda Real Estate, ключевое подразделение Evergrande, в среду подтвердило осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок.

Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. подешевели на 0,1%. Власти США изучают сделку компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, по покупке провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc. (SPB: FIVN) из-за возможных рисков для национальной безопасности.

Цена бумаг Five9 увеличилась на 0,5%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) выросли на 3,1%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке договорился о покупке компании Roald Dahl Story Co., что позволит ему получить права на экранизацию повестей британского писателя Роальда Даля, среди которых "Чарли и шоколадная фабрика" и "Матильда".

Бумаги General Mills Inc. (SPB: GIS) укрепились на 3,3%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США увеличил выручку в первом финансовом квартале на 4%, но сократил чистую прибыль на 2% в связи с ростом издержек.

Цена акций FedEx Corp. (SPB: FDX) уменьшилась на 9,1%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний по итогам первого квартала 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 11% и ухудшила годовой прогноз.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов выросло на 1% и составило 34258,32 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,95% - до 4395,64 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 1,02%, достигнув 14896,85 пункта.

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торговой сессии в четверг. Исключением является фондовый рынок Южной Кореи.

Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия.

Инвесторы анализируют итоги двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, на котором было принято решение продолжить ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечных бондов на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа.

ФРС также сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых

Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:00 МСК прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

Котировки акций одного из ведущих китайских девелоперов China Evergrande Group растут на 10,6% после сильного падения в начале недели из-за долговых проблем компании.

Председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь сообщил в четверг, что главным приоритетом компании является предоставление помощи инвесторам для того, чтобы они смогли получить прибыль от продуктов застройщика. Днем ранее ведущее подразделение Evergrande - Hengda Real Estate - сообщило, что оно выплатит проценты по внутренним облигациям в срок. Однако пока неясно, осуществит ли компания процентные выплаты в размере $83,5 млн по пятилетним долларовым бондам - вопрос, который больше всего волнует иностранных инвесторов.

Вслед за Evergrande на гонконгской бирже растет стоимость других застройщиков - Country Garden Holdings Co. Ltd. (+8%), China Resources Land Ltd. (+7%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+6,3%) и Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (+4,6%).

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,4%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1% и 0,3% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. уменьшается на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК вырос на 1%.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в Австралии в сентябре текущего года вырос до 46 пунктов с 43,3 пункта в августе. Это максимальный уровень за последние три месяца.

PMI Австралии в сфере услуг растет на протяжении третьего месяца подряд и в сентябре составил 44,9 пункта, свидетельствуют предварительные данные. Однако темпы роста индекса замедлились на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране и повторного введения ограничений в некоторых регионах, отмечается в докладе. Месяцем ранее показатель был на уровне 42,9 пункта.

Предварительный PMI в производственном секторе составил 57,3 пункта по сравнению с 52 пунктами в предыдущем месяце.

Котировки акций горнодобывающей BHP Group Ltd. снижаются на 0,4%, в то время как бумаги ее конкурента Rio Tinto Ltd. прибавляют 0,6%.

Цены на нефть продолжают расти после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $76,39 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,83 (2,5%) - до $76,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,43 за баррель, что на $0,20 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,5%) - до $72,23 за баррель.

"Запасы нефти в Штатах будут становиться все меньше в ближайшие недели", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. Такое мнение эксперт объясняет, в частности, тем, что нефтеперерабатывающие компании активно наращивают производство, приостанавливавшееся из-за урагана "Ида".

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, добываемого в Мексиканском заливе, нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

Внимание рынка переключается на проблему дефицита поставок природного газа, в частности в Европе, которая может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

"Есть серьезные опасения, что предложение на нефтяном рынке может оказаться ниже спроса в оставшейся части текущего года", - говорит вице-президент IHS Markit Виктор Шум. В этих условиях стоимость нефти может достичь $80-90 за баррель или подняться выше, считает он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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