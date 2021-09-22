Рубль вечером немного ускорил рост к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти

Москва. 22 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,24 руб./EUR1, подешевев на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,15 копейки - до 78,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне позитивной динамики мировых рынков и активно дорожающей нефти. Между тем инвесторы продолжают находиться в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который может внести больше ясности в вопрос о том, когда начнется сворачивание программы выкупа активов.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в 21:00 МСК. Центробанк также опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США. Кроме того, будет обнародован точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок.

Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц в рамках QE с июня 2020 года, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Центробанк обещал сохранять эти объемы выкупа "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности" в экономике США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль укрепляется как к доллару, так и к евро, при этом положительная или нейтральная динамика относительно доллара характерна также для большей части валют развивающихся стран. "На эту неделю запланированы публикации решений по ставкам регуляторов сразу в нескольких странах. В среду о сохранении процентных ставок на текущих уровнях сообщили Банк Японии и Народный банк Китая, в четверг свои решения среди прочих должны озвучить Банк Англии и ЦБ Турции, однако основное внимание участников рынка в среду вечером может быть направлено на итоги заседания FOMC и речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Различные представители ФРС уже не раз высказывались о необходимости начала сокращения объемов выкупа активов в обозримом будущем. Тем не менее, регулятор, вероятно, попытается сделать этот процесс достаточно плавным, поэтому сегодня мы можем снова не услышать конкретики относительно сроков начала сворачивания стимулов и темпов, с которыми оно будет происходить. Даже если конкретика прозвучит, слишком жесткой риторики от главы ФРС на фоне слабой статистики по рынку труда в США за август, на мой взгляд, ожидать не стоит. В этом случае аппетит к риску в моменте может вырасти, что положительно скажется на рубле. Важный эффект на рынки могут оказать также обновленные прогнозы ФРС, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 МСК", - отмечает Беспалов.

Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений по поводу финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. В понедельник компания пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. Накал ситуации вокруг долговых проблем Evergrande оказал серьезное влияние не только на китайские фондовые рынки, но и на глобальные.

Между тем Hengda Real Estate, ключевое подразделение Evergrande, в среду подтвердило осуществление процентных выплат по внутренним облигациям в срок.

Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Их объем составил 60 млрд юаней. Кроме того, НБК предоставил аналогичную сумму в рамках 14-дневного обратного РЕПО по ставке 2,35% годовых.

При этом в среду наступил срок погашения по аналогичным операциям на сумму 30 млрд юаней. В результате чистый объем притока средств на рынок составил 90 млрд юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, в пятницу и субботу НБК влил в банковскую систему по 100 млрд юаней через обратное РЕПО. Аналитики объясняют это напряженной ситуацией вокруг долгов китайского застройщика Evergrande.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила меры, которые позволят сохранить финансирование правительства до 3 декабря и приостановят действие ограничений на размер госдолга до декабря 2022 года.

Этот законопроект был принят менее чем за две недели до истечения текущего финансового года (30 сентября), после окончания которого финансирование правительства будет прекращено, отмечает The Wall Street Journal.

Ожидается, что Сенат проголосует по этому вопросу либо в конце текущей недели, либо в начале следующей. Белый дом заявил во вторник вечером, что поддерживает законопроект.

Между тем ранее сенаторы-республиканцы говорили о том, что не намерены поддерживать увеличение лимита госдолга. Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, неоднократно предупреждала о том, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду увеличилась на 1,87% - до $75,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,84% - до $71,79 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,45 млн баррелей.

API во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 сентября на 32,61 копейки, до 72,8806 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,79 копейки, до 85,4889 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 39,45 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,8182 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 38,31 копейки и составил 72,8187 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 522,614 млн, из которых $494,532 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 28,082 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 48 копеек, до 85,4452 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понизился на 45,85 копейки и составил 85,4231 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR493,575 млн, из которых EUR225,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR267,893 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,58% годовых.