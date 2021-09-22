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22 сентября 2021 года 19:24

Рынок акций РФ в среду отыграл потери начала недели, лидировали Мечел и Русал

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и рынком сырья (Brent превысила $75 за баррель, дорожают металлы) на новостях от китайского застройщика Evergrande и в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС отыграли потери начала недели, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" на новостях о налогах для компании, а также не входящие в расчет основных индексов акции "Мечела".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4030,98 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1747,31 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,3%.

Доллар просел до 72,66 рубля (-0,42 рубля).

"Русала" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "Русал" и был вне наших предложений", - пояснил он.

Подорожали акции "Мечела" (+15,5% и +7,2% "префы"), UC Rusal (+6,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, рынок акций РФ вырос на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры и общей коррекции мировых рынков после снижения. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС в среду вечером, дополнительным фактором для оптимизма стали заявления китайского девелопера China Evergrande о том, что для очередных выплат в четверг у компании достаточно средств.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынку акций удалось восстановить потери, которые образовались в первый торговый день недели. Индекс МосБиржи отскочил выше 4030 пунктов, рост был сосредоточен в сырьевых бумагах на фоне восстановления котировок нефти и промышленных металлов.

Основным поводом для оптимизма послужила ситуация вокруг китайской China Evergrande - заявление руководства компании о достаточности средств для погашения текущих платежей по долгу принесло на рынки успокоение. Как минимум, сценарий жесткого нарастания кризиса в китайской строительной и финансовой сферах не реализовался.

Министр экономического развития Максим Решетников вновь подтвердил прогноз по инфляции на уровне 5,8% в базовом сценарии. Консервативный вариант предусматривает рост цен на 6,0% по итогам года. Оценка учитывает некоторую недооцененность рубля и позитивный прогноз на урожай текущего года.

Нефть поддерживалась китайскими новостями и проблемами увеличения добычи после урагана "Ида", что продолжает сказываться на запасах. Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) заявляет, что разрушение транзитной инфраструктуры в Мексиканском заливе будет сдерживать восстановление производства вплоть до начала следующего года. Источники Reuters в ОПЕК+ говорят о том, что некоторые производители также не справляются с повышением производства в рамках одобренного плана. Таким образом, если в октябре от ОПЕК+ ждут дальнейшего роста добычи еще на 400 тыс. б/с, то в реальности увеличение производства будет еще больше отставать от заявленных объемов.

От американского регулятора не ждут изменения ставки. Однако может быть объявлено о сроках начала сокращения программы покупки облигаций. Также инвесторам будет полезно изучить свежие экономические прогнозы и прогноз изменения ставки. Если решение о сокращении покупки облигаций во многом учтено рынком, то слишком агрессивные ожидания повышения ставки могут вновь повергнуть рынок в уныние, считает Кочетков.

По словам аналитика компании "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, в то время как обеспокоенность вокруг китайского девелопера Evergrande сходит на нет, на глобальных площадках преобладает оптимизм, который захватил и российский рынок.

В ближайшие дни должно появиться больше ясности касаемо Evergrande, а также по поводу дальнейшей риторики ФРС США. Любая деталь и намек о времени начала сокращения стимулов будет иметь решающее значение для участников рынка. Не менее важное значение будут иметь точечные изменения в графике "Dot plot", который отражает ожидания членов совета директоров по ставке ФРС. Если макропрогноз и речь Пауэлла не успокоят рынки, коррекция вниз может возобновиться.

В четверг можно ожидать смешанной динамики акций на рынке, ориентир по индексу МосБиржи - 4000-4050 пунктов, по индексу РТС - 1720-1760 пунктов, считает аналитик.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов отмечает, что в металлургическом секторе ощутимо выросли бумаги ММК на фоне приближения дивидендной отсечки и встречи с аналитиками. Также смогли неплохо отскочить акции Северстали, НЛМК и ТМК, а раллировали волатильные в последние дни бумаги "Мечела" и "Распадской" (MOEX: RASP). Акции "Русала" приблизились к пику году при поддержке цен на алюминий, которые вновь нацелились на уровень $3000 за тонну.

В целом, потенциал роста индекса МосБиржи ограничен на фоне снижения объемов торгов. В случае объявления о сокращении программ выкупа ФРС на рынки могут вернуться коррекционные настроения, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, Evergrande предоставила рынкам передышку, пообещав выплатить $35,8 млн в качестве процентов по внутренним облигациям. Тем не менее, Evergrande не предоставила информацию о выплатах купонов по долларовым бондам со сроком погашения в марте 2022 года - по ним компания должна выплатить инвесторам $83,5 млн в этот четверг. В конце месяца (29 сентября) наступает срок процентных выплат еще $47,5 млн по облигациям со сроком погашения в марте 2024 года.

Из-за кризиса на китайском рынке недвижимости ожидается, что ФРС перенесет объявление сроков начала количественного свертывания на ноябрь. Скорее всего, глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду успокоит рынки, просигнализировав без каких-либо подробностей о том, что ФРС близка к объявлению свертывания программы стимулирования. Цены на нефть продолжают идти вверх после масштабного снижения запасов нефти в США на прошлой неделе. Таким образом, рост на российском рынке акций продолжается, но стоит помнить о высокой волатильности и хрупком доверии инвесторов, считает Волш.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 1-1,5%) и США (индекс S&P 500 растет на 1,2%).

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Evergrande в понедельник пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. В четверг компании, обремененной долгами, предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций.

В среду Народный банк Китая и Банк Японии приняли решения не менять базовые процентные ставки.

В США перепродажи домов в августе снизились на 2% - до 5,88 млн, ожидалось снижение на 1,7%.

Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в среду в 21:30 МСК прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Нефть в среду дорожает на фоне медленного восстановления добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" и сокращения запасов нефтепродуктов. Фьючерсы на Brent к 18:50 МСК торговались на $1,5 выше уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $75,74 за баррель (+1,9% и +0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $71,79 за баррель (+1,8% и +0,5% накануне).

Американский институт нефти (API) в ночь на среду сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Статистика Минэнерго США в среду показала снижение запасов нефти на 3,48 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,45-3,8 млн), рост запасов бензина на 3,47 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,9-1,47 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 2,55 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,6% и +37,6% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+11,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+7,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,9%), "Распадской" (+5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-3,2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,4%), акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,17 млрд рублей (из них 18,02 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,69 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
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