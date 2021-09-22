Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 23 сентября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- предварительные индексы деловой активности в секторах промышленности и услуг стран Европы (10:30-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за сентябрь;

- заседание Банка Англии (14:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- вебкаст с компанией Mail.ru Group;

- акции "ММК" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г.

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