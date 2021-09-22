22 сентября 2021 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики в ожидании итогов заседания ФРС
Москва. 22 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 21 сентября и составила 114,79% от номинала, что соответствует доходности 1,34% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,28% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт по отношению ко вторнику и составил 129 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 140,55% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали также на 15 базисных пунктов - до 134,55% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,295% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за день на 7 базисных пунктов - до 115,51% от номинала, что соответствует доходности 1,73% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году снизились на 9 базисных пунктов, подешевев до 108,4% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 0,6% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 10 базисных пунктов - до 131,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,4% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 112,58% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 1,925% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный и тихий день. Ситуация в секторе базовых активов также была стабильной, колебания котировок US Treasuries в целом незначительны. Участники рынка находятся в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС США, поэтому не предпринимают каких-либо активных действий. Инвесторы ждут от руководителей американского ЦБ заявлений относительно дальнейшей судьбы стимулирующих программ, в частности относительно возможных сроков начала и темпов их сворачивания. При этом, поскольку цены большинства выпусков российских евробондов все же находятся в небольшом символическом плюсе, можно сказать, что участники рынка в целом настроились на относительно "мягкие" и "обтекаемые" заявления со стороны Федрезерва и не ждут объявления конкретных сроков начала сворачивания стимулов. И если эти ожидания оправдаются, то активность покупателей на рынке может возрасти и привести к более уверенному росту котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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