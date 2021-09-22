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22 сентября 2021 года 18:38
"Атон" позитивно оценивает перспективы алмазной индустрии
"Атон" позитивно оценивает перспективы алмазной индустрии, принимая во внимание сокращение товарных запасов у крупных мировых игроков отрасли, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с оптимизмом смотрим на перспективы алмазной индустрии, принимая во внимание сокращение товарных запасов у крупных мировых игроков отрасли (например, "АЛРОСА" продала 12,3 млн карат товарных запасов в 1П21, что составило 46% от общего объема продаж), в результате чего запасы сократились до рекордных минимумов в 8,4 млн карат на конец 2К21). Значение также имеет грядущее пополнение товарных запасов в преддверии Рождества и Китайского Нового года. Потребительский спрос достаточно устойчив: во 2К21 спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Канаде вырос в среднем на 35% и 15%, соответственно, в сравнении с уровнем 2019г", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова. Эксперты ожидают в обозримом будущем сохранения высокого спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, чему будет способствовать рост мирового ВВП (согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рост мировой экономики ускорится с 2,8% г/г в 2019г до 4,5% в 2022г и 3,4% в 2023г), при этом отсутствие новых проектов алмазодобычи, на их взгляд, означает, что в среднесрочной перспективе мировое производство, по всей вероятности, будет стагнировать или даже снизится. "Базовый сценарий "АЛРОСА" предполагает увеличение добычи до 35-36 млн карат на среднесрочном горизонте (прогноз на 2021г - 31,5 млн карат при потенциале роста в 5%) и до 37-38 млн каратов в более отдаленной перспективе. Синтетические камни, похоже, проиграли борьбу за верхнюю ступеньку потребительских симпатий, уходя в более дешевую нишу рынка", - резюмируют аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-АЛМАЗЫ-АНАЛИТИКА
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