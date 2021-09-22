Спрос на палладий снизится из-за дефицита полупроводников - "Атон"

Палладий столкнется со снижением спроса из-за дефицита полупроводниковых чипов, говорится в аналитическом материале "Атона".

"Дефицит полупроводников оказывает сильное негативное влияние на рынок палладия. Около 80% палладия используется в автомобильных катализаторах, и ожидаемые перебои в производстве автомобилей серьезно отразятся на уровне спроса на металл. Ожидаемый дефицит палладия в 0,7 млн унций должен превратиться в сбалансированный рынок в 2022г - и мог бы стать профицитным, если бы не срыв производства на "Норникеле" (примерно -0,4 млн унций) из-за затопления рудника", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

По их мнению, спрос на палладий в долгосрочной перспективе будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автомобильной промышленности, а также общим ростом мировых продаж автомобилей.

"Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием (из расчета 4-8 унций палладия на каждую унцию родия), - указывают эксперты "Атона". - Электрификация в автопроме ставит под угрозу перспективы спроса на палладий, который широко используется в гибридных, но не чисто электрических моделях. Более быстрая, чем сейчас ожидается, переориентация отрасли на выпуск чисто электрических автомобилей представляет серьезный риск для долгосрочной позитивной динамики рынка палладия".

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