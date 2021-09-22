.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Спрос на палладий снизится из-за дефицита полупроводников - "Атон"
.
22 сентября 2021 года 18:11
Спрос на палладий снизится из-за дефицита полупроводников - "Атон"
Палладий столкнется со снижением спроса из-за дефицита полупроводниковых чипов, говорится в аналитическом материале "Атона". "Дефицит полупроводников оказывает сильное негативное влияние на рынок палладия. Около 80% палладия используется в автомобильных катализаторах, и ожидаемые перебои в производстве автомобилей серьезно отразятся на уровне спроса на металл. Ожидаемый дефицит палладия в 0,7 млн унций должен превратиться в сбалансированный рынок в 2022г - и мог бы стать профицитным, если бы не срыв производства на "Норникеле" (примерно -0,4 млн унций) из-за затопления рудника", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова. По их мнению, спрос на палладий в долгосрочной перспективе будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автомобильной промышленности, а также общим ростом мировых продаж автомобилей. "Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием (из расчета 4-8 унций палладия на каждую унцию родия), - указывают эксперты "Атона". - Электрификация в автопроме ставит под угрозу перспективы спроса на палладий, который широко используется в гибридных, но не чисто электрических моделях. Более быстрая, чем сейчас ожидается, переориентация отрасли на выпуск чисто электрических автомобилей представляет серьезный риск для долгосрочной позитивной динамики рынка палладия". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ПАЛЛАДИЙ-ПРОГНОЗ
.
23 сентября 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. Аналитик напоминает, что в среду на российском рынке акций продолжилось уверенное восстановление после прошедшей... читать дальше
.23 сентября 2021 года 08:55
Фондовые индексы США выросли в среду после итогов заседания ФРС. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на итогах заседания ФРС. Нефть продолжает дорожать, цена Brent поднялась до $76,39 за баррель. читать дальше
.23 сентября 2021 года 08:45
Москва. 23 сентября. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне позитивных новостей с мировых рынков. читать дальше
.22 сентября 2021 года 19:45
Москва. 22 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.22 сентября 2021 года 19:24
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и рынком сырья (Brent превысила $75 за баррель, дорожают металлы) на новостях от китайского застройщика Evergrande и в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС отыграли потери начала недели, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" на новостях о налогах для компании, а также не входящие в расчет основных индексов акции "Мечела". читать дальше
.22 сентября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 23 сентября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - предварительные индексы деловой активности в секторах промышленности... читать дальше
.22 сентября 2021 года 18:53
Москва. 22 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день. читать дальше
.22 сентября 2021 года 18:38
"Атон" позитивно оценивает перспективы алмазной индустрии, принимая во внимание сокращение товарных запасов у крупных мировых игроков отрасли, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с оптимизмом смотрим на перспективы алмазной индустрии, принимая во внимание сокращение товарных... читать дальше
.22 сентября 2021 года 17:46
Мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая, говорится в комментарии управляющего директора аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексея Тихонова. "JP Morgan во вторник повысил риски корпоративных дефолтов в странах emerging markets и Азии с 2,4% и 2,6% до 5,5% и... читать дальше
.22 сентября 2021 года 17:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $195 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $164, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Продукция компании используется в... читать дальше
.22 сентября 2021 года 16:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,97%, стоп-приказ: 3570 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что количество... читать дальше
.22 сентября 2021 года 16:27
Спрос на алюминий, поддерживаемый эволюцией автомобильной промышленности, останется устойчивым в 2022г, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон". "Стремительный рост цен на алюминий в настоящий момент вызван опасениями в отношении поставок бокситов из Гвинеи (на которую... читать дальше
.22 сентября 2021 года 16:03
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с прогнозной ценой $33 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Ожидается рост продаж Li... читать дальше
.22 сентября 2021 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью и перед пиком налогового периода сентября
Москва. 22 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и перед пиком налоговых выплат сентября. читать дальше
.22 сентября 2021 года 15:30
Повышение налоговой нагрузки создает дополнительное давление на металлургический сектор - Альфа-банк
Повышение налоговой нагрузки создает дополнительное давление на металлургический сектор, который в данное время испытывает негативное воздействие из-за рисков, связанных с переходом к безуглеродной экономике, говорится в комментарии Альфа-банка. Российское правительство планирует получить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.