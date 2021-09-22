Спрос на алюминий останется устойчивым в 2022г - "Атон"

Спрос на алюминий, поддерживаемый эволюцией автомобильной промышленности, останется устойчивым в 2022г, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".

"Стремительный рост цен на алюминий в настоящий момент вызван опасениями в отношении поставок бокситов из Гвинеи (на которую приходится около 20% мировых поставок) и закрытием мощностей в Китае на фоне экологической программы - страна активизирует усилия по регулированию энергоемкого сектора (на Китай приходится свыше 50% мирового производства). Мы считаем гвинейский фактор краткосрочным и ожидаем, что цены упадут с уровней в $3 000/т по мере нормализации политической обстановки", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

Активная борьба Китая с загрязнением окружающей среды и усиление реформ, нацеленных на декарбонизацию экономики страны (таких как закрытие мощностей) - на взгляд экспертов, более устойчивый фактор, чем политический кризис в Гвинее.

Стратеги "Атона" сохраняют структурно позитивный взгляд на металл. "Учитывая сдерживающие факторы для предложения, прогноз по спросу представляется уверенным и поддерживается эволюцией автомобильной промышленности - использование алюминия в расчете на одно транспортное средство, как ожидается, вырастет до 150-250 кг (для снижения веса, загрязнения атмосферы и износа). Металл также активно используется в создании необходимой инфраструктуры для зарядки, т.к. он может замещать медь в некотором электрооборудовании. Спрос должен остаться устойчивым в 2022г и далее расти среднегодовыми темпами около 2-4% - ниже 7,5% г/г, который мы ожидаем в 2021г", - прогнозируют Лобазов и Федорова.

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