"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Li Auto с прогнозной ценой $33

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с прогнозной ценой $33 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Ожидается рост продаж Li Auto более чем в 6 раз в следующие 3 года - с 61 тыс. авто в 2021г до 410 тыс. в 2024г.

- Может выиграть от консолидации производителей электромобилей в Китае. Позволит приобрести дополнительную экспертизу и технологии для улучшения своих продуктов.

- Li Auto - самый дешевый китайский производитель электромобилей, торгующийся с прогнозным мультипликатором EV/Sales = 3x в 2022г против 15x для Xpeng и 6x для Nio.

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