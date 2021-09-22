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22 сентября 2021 года 15:40

Рубль днем растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью и перед пиком налогового периода сентября

Москва. 22 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и перед пиком налоговых выплат сентября.

Курс доллара США составил 72,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,38 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,13 копейки - до 78,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 сентября на 32,61 копейки, до 72,8806 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,79 копейки, до 85,4889 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами сентября. При этом основное внимание инвесторов приковано к итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла, который может внести больше ясности в вопрос о том, когда начнется сворачивание программы выкупа активов.

В определенной степени оптимизм трейдеров подкрепляется и тем, что подразделение Hengda одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group, подтвердило, что оно осуществит запланированные выплаты по облигациям в четверг. Ситуация с потенциальным дефолтом китайской компании в последние дни оказывает давление на рисковые активы всех мировых рынков.

Между тем, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Их объем составил 60 млрд юаней. Кроме того, НБК предоставил аналогичную сумму в рамках 14-дневного обратного РЕПО по ставке 2,35% годовых.

При этом в среду наступил срок погашения по аналогичным операциям на сумму 30 млрд юаней. В результате чистый объем притока средств на рынок составил 90 млрд юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, в пятницу и субботу НБК влил в банковскую систему по 100 млрд юаней через обратное РЕПО. Аналитики объясняют это напряженной ситуацией вокруг долгов китайского застройщика Evergrande.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила меры, которые позволят сохранить финансирование правительства до 3 декабря и приостановят действие ограничений на размер госдолга до декабря 2022 года.

Этот законопроект был принят менее чем за две недели до истечения текущего финансового года (30 сентября), после окончания которого финансирование правительства будет прекращено, отмечает The Wall Street Journal.

Ожидается, что Сенат проголосует по этому вопросу либо в конце текущей недели, либо в начале следующей. Белый дом заявил во вторник вечером, что поддерживает законопроект.

Между тем ранее сенаторы-республиканцы говорили о том, что не намерены поддерживать увеличение лимита госдолга. Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, неоднократно предупреждала о том, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

"Все внимание игроков направлено на заседание ФРС, в ожидании которого доллар торгуется стабильно на международной арене. (. . .) Некоторую поддержку рубль получает со стороны рынка нефти, где Brent продолжает дорожать, вернувшись выше уровня 75 долларов за баррель после вчерашнего отчета API, который отразил падение запасов сырой нефти в США более чем на 6 млн баррелей при гораздо более скромном прогнозе. Далее фьючерсы будут реагировать на официальную статистику Минэнерго, за которой последует решение Федрезерва. Поскольку заседание Центробанка завершается уже после закрытия российского рынка, наши активы будут реагировать на его итоги уже в четверг. В случае бычьей реакции доллара пара откроет завтрашние торги гэпом вверх и вернется выше уровня 73 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" снизился сразу на 0,5% до 73,1 руб./$1. Сегодня он находится уже около 72,8 руб./$1. Другие курсы валют EM торгуются разнонаправленно. Такая динамика рубля выглядит сейчас излишне позитивной в преддверии заседания ФРС - если его итоги (21:00 МСК) окажутся более негативными, чем ожидается, то курс пары "доллар-рубль" может существенно вырасти. Впрочем, пока такой сценарий выглядит менее вероятным. В целом в среду курс пары "доллар-рубль" может вновь вернуться на уровни выше 73 руб./$1 до заседания ФРС, но в четверг и пятницу у него есть потенциал к снижению в сторону 72,5 руб./$1. Поддержкой выступит налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты НДПИ в понедельник", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. Поддержку котировкам в том числе оказывают данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США за минувшую неделю.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличилась на 1,41% - до $75,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,52% - до $71,56 за баррель.

API во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,58% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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