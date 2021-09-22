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Главная / Мнения аналитиков / Восстановление экономики после пандемии должно возобновиться в ближайшее время - "Атон"
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22 сентября 2021 года 15:05
Восстановление экономики после пандемии должно возобновиться в ближайшее время - "Атон"
Восстановление экономики после пандемии должно возобновиться в ближайшее время, полагает эксперт "Атона" Алексей Каминский. По мнению стратега, стоит ожидать так называемого "рефляционного трейда" (покупка активов, которые больше всего выиграют от повторного открытия экономик). "Доходность облигаций и циклические активы, скорее всего, уже достигли "дна" в начале августа, - полагает Каминский. - Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл сохранять повышенную аллокацию на риск в глобальных портфелях на фоне продолжения восстановления глобального роста после пандемии, сохраняющейся стимулирующей политики монетарных и фискальных властей и продолжающей приносить позитивные сюрпризы сильной корпоративной отчетности". Эксперт "Атона" считает разумным сохранять повышенную долю в портфелях в акциях (с уклоном в сторону акций "стоимости" и циклических секторов) и сырьевых товарах, и пониженную долю - в облигациях. На региональном уровне это можно реализовать через повышенную долю в акциях развивающихся стран, Японии и Европы (не США). Можно воспользоваться их недавним отставанием, чтобы открыть/нарастить позиции. "Рыночные распродажи, которые усилились 20 сентября, скорее всего, вызваны техническими продажами со стороны фондов, торгующих через деривативы, и опционных хеджеров в условиях низкой ликвидности, а также чрезмерной реакцией обычных трейдеров на предполагаемые риски. Я рассматриваю распродажу (которая, возможно, еще не закончилась) как возможность купить "на просадке", - указывает Каминский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
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