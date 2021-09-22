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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4330-4390п - "Фридом Финанс"
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22 сентября 2021 года 14:43
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4330-4390п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4330-4390 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 вновь пробил уровень поддержки в 4370 пунктов и почти достигал в моменте 4350 пунктов. Следующая значимая отметка расположена около 4230 пунктов, однако мы считаем, что диапазон сегодняшней торговой сессии не продемонстрирует столь значительного расширения вниз с текущих 4350 пунктов. Мы полагаем, что "быки" могут начать выкупать просадки, что позволит индексу подняться примерно до 4390 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Эксперты ожидают в среду восстановления нейтрально-позитивной динамики на фондовых площадках после турбулентного начала недели. Европейские рынки открылись утром в зеленой зоне, сигнализируя об ослаблении беспокойства по поводу дефолта китайского застройщика Evergrande. Компания заявила, что вопрос о предстоящем (был запланирован на 23 сентября) платеже по долговым бумагам уже "урегулирован в ходе внебиржевых переговоров". Кроме того, рынок позитивно отреагировал на вливание в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд) Центральным банком Китая. Регулятор пошел на этот шаг для укрепления финансового сектора страны на фоне ситуации с долгом Evergrande. "Согласно недавнему отчету Bloomberg, решения ФРС во многом будут определяться следующими рисками: ростом заражений штаммом "дельта", неопределенностью в отношении "потолка" госдолга, а также возможным негативным влиянием различных событий, которые происходят в Китае. В настоящее время в густонаселенных азиатских странах уровень привитых граждан относительно невысок, что чревато возможным введением локдаунов и, как следствие, увеличением дефицита товаров и повышением транспортных расходов до рекордных уровней. Это, в свою очередь, ведет к усилению инфляционных ожиданий и может оказывать влияние на принимаемые ФРС решения", - отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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