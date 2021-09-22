Золото будет торговаться в диапазоне $1700-1900/унц. в краткосрочной перспективе - "Атон"

Золото будет торговаться в диапазоне $1700-1900 за унцию в краткосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".

"Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне $1700-1900/унц. (приближение к нижней/верхней границе - сигнал к покупке/продаже) на фоне американской статистики и изменения настроений на рынке в зависимости от сроков и глубины грядущего сворачивания стимулов. Мы придерживаемся нейтральных прогнозов по цене на золото и видим потенциал роста в случае, если ФРС будет проводить более умеренное ужесточение ДКП из-за более низкой, чем ожидалось, инфляции", - пишут эксперты "Атона".

Аналитикам инвесткомпании золото продолжает нравиться как долгосрочная инвестиция, защищающая инвесторов от неожиданных всплесков инфляции, а также геополитических шоков. Они видят огромный потенциал спроса со стороны центральных банков (доля золота в резервах Китая составляет всего 3% из $3,3 трлн против 22% из $0,6 трлн у России) и мощный потенциал переоценки, поскольку цена золота все еще близка к уровням 2020г, тогда как США напечатали почти $4трлн стимулов в 2020г для борьбы с пандемией.

"Замещение золота биткойном представляет собой риск, но он сдерживается присущими криптовалюте уникальными рисками - волатильностью, более высокой вероятностью хакерских атак (в отличие от краж золота, например), зависимостью от майнинга криптовалют в других странах", - указывают эксперты.

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