Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 и 83 руб./EUR1 в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Возможно укрепление курса рубля до уровней 72 руб./$1 и 83 руб./EUR1 в ближайшее время, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Утром в среду курс USD/RUB опустился ниже 73 руб./$1 и протестировал уровень 72,80 руб./$1. Высокая ключевая ставка обуславливает интерес иностранных инвесторов к российским активам. При этом сальдо торговли товарами за вычетом интервенций Минфина в рамках бюджетного правила в июле приблизилось к рекордным $20 млрд. Цены на нефть и газ, а также привлекательная среди аналогов доходность российских активов должны позволить рублю смотреться лучше многих других валют развивающихся рынков на фоне укрепления доллара США. Тем не менее темпы укрепления рубля к евро должны быть заметно выше, нежели к доллару. Предполагаем, что USD/RUB способен снизиться до 72 руб./$1, а EUR/RUB до 83 руб./EUR1", - отмечает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

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