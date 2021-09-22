Рынок акций РФ утром превысил 4000п по индексу МосБиржи, лидирует Русал на налоговых новостях

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ утром в среду растет по широкому спектру blue chips на фоне роста сырья (Brent превысила $75 за баррель, дорожают металлы) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от китайского застройщика Evergrande; индекс МосБиржи превысил рубеж 4000 пунктов во главе с бумагами "Русала" на новостях о налогах для компании.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4001,94 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1729,32 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.

Доллар просел до 72,9 рубля (-0,19 рубля).

"Русала" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "Русал" и был вне наших предложений", - пояснил он.

Подорожали акции UC Rusal (+5,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1% и +4,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "Московской Биржи" (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в среду улучшился после заявлений China Evergrande о достаточности средств для погашения ближайших платежей по долгам.

Вечером в США выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья, индекс потребительского доверия за сентябрь и отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день решение ФРС. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может объявить о сроках начала сокращения покупки облигаций. Также выйдут экономические прогнозы и прогнозы по ставке.

В России выйдет недельная статистика по инфляции, а также отчеты по промышленному производству за август и ценам производителей. Последний день с дивидендами торгуются акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (выплаты за II квартал - 156 рублей), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (выплаты за I полугодие - 11,5 руб. на акцию) и MDMG (MOEX: MDMG) (за I полугодие - 18 рублей).

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, сюрпризов по изменению ставки ФРС США не предвидится, но последующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла вполне может спровоцировать волну волатильности на рынках. В фокусе внимания инвесторов заявления или намеки на сокращение программы покупки активов, которая в настоящее время включает покупки на $120 млрд в месяц.

Банк Японии в среду оставил денежно-кредитную политику без изменений и представил более пессимистичный взгляд на экспорт и объем производства. Таким образом, центробанк укрепил ожидания инвесторов, что сохранит свои стимулы, даже если основные партнеры сократят свои программы стимулирования.

К позитивным новостям можно отнести заявление основного подразделения China Evergrande Group о вероятной купонной выплате по облигациям 23 сентября, что снизило градус беспокойства на финансовых рынках. Несмотря на то, что китайские индексы снизились после 2-дневного государственного праздника, индекс недвижимости Китая восстановил недавние потери и вырос более чем на 3%. В то же время акции банковского сектора упали примерно на 3%, отмечает Кабаков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что любой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акций вверх.

Все ждут решения ФРС по срокам начала снижения выкупа активов с рынка, однако не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом сейчас или на ноябрьском заседании, начнется ли сворачивание программы в конце этого или начале следующего года. Американский рынок акций локально перепродан, технический отскок ему просто необходим.

Основную ставку можно делать на бумаги нефтегазового сектора, лучше рынка могут торговаться "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP), которые имеют наибольший потенциал роста. На среднесрочную перспективу рекомендуется "подбирать" акции золотодобытчиков. Пока нет оснований полагать, что рынки вернутся в устойчивый восходящий тренд, скорее в ближайшее время будет высоковолатильный боковик, и в таких условиях возрастет спрос на золото, которое в этом году очень сильно отстает от роста других товарных ресурсов. Ближайшим сопротивлением по золоту является район $1830 за унцию, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынки готовы к восстановлению перед заседанием ФРС, но инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Краткосрочная перепроданность на рынке США дает о себе знать в виде попыток S&P 500 отступить от локальных минимумов. До подведения итогов заседания ФРС инвесторы смогут оценить данные по продаже домов на вторичном рынке за август.

Нефть Brent растет в направлении сентябрьского пика $76 за баррель, получая поддержку от улучшения общемирового аппетита к риску, а также данных API о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Индексы МосБиржи и РТС делают попытки закрыть "гэпы" понедельника между 4013 и 3991 пунктом, а также 1738 и 1718 пунктами соответственно. Не исключено, что торги перед подведением итогов заседания ФРС, несмотря на все предыдущие страхи, пройдут на оптимистичной ноте, в том числе ввиду заложенности в ценах некоторого ужесточения тона регулятора. Впрочем, Федрезерв может оказаться и более мягко настроенным, чем того ожидает большинство, что будет способствовать развитию восходящей коррекции во второй половине недели. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3940-4030 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-0,2% после роста в начале сессии. Индекс Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам четвертых торгов подряд, подъем Nasdaq (+0,2%) был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее, отмечает MarketWatch.

Рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Evergrande в понедельник пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. В четверг компании, обремененной долгами, предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций.

Народный банк Китая принял решение в сентябре сохранить неизменной базовую ставку по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) по итогам 17-го месяца подряд. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Банк Японии по итогам своего сентябрьского заседания также сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Нефть утром в среду дорожает на фоне беспокойств, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на Brent торгуются на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,12 за баррель (+1% и +0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $71,35 за баррель (+1,2% и +0,5% накануне).

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,8% и +4,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,7%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,5% и -9,7% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,7%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-1,6%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,07 млрд рублей (из них 4,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,04 млрд рублей на акции "Роснефти").