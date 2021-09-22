Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1 до момента оглашения результатов заседания ФРС США в среду, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Движение рубля во вторник укладывалось в наш прогноз постепенного восстановления национальной валюты, которая в ближайшие месяцы продолжит ощущать поддержку от сильных показателей текущего счета и сохраняющихся притоков от портфельных инвесторов. Дополнительно продолжит работать и налоговый фактор, ведь компаниям в понедельник-вторник предстоят выплаты основных налогов. В таких условиях до вечера среды рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Вечером же заседание ФРС вполне может усилить волатильность, учитывая отсутствие многих локальных игроков, но общие уровни должны сохраниться", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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