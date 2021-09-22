Рынку акций США необходима техническая коррекция вниз - "Алор Брокер"

Рынку акций США необходима техническая коррекция вниз, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Все ждут решения ФРС США по срокам начала снижения выкупа активов с рынка. Но не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом в среду или на следующем заседании, начнется ли сворачивание программы в конце текущего или начале следующего года. При этом американский рынок акций локально перепродан, технический отскок просто необходим. Во вторник реализовать его не получилось, попытка перенесена на среду", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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