Вероятна волатильная динамика котировок нефти в среду - ПСБ

Вероятна волатильная динамика котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Статистика от API поддержала рынок нефти во вторник, частично в плюс нефти играют и сообщения о проблемах с наращиванием добычи ряда стран ОПЕК+. Это говорит о том, что риски навеса предложения пока могут быть снижены, и в четвертом квартал 2021 года мировой спрос на нефть может сохраниться высоким. В среду в фокусе будут итоги заседания ФРС и статистика по запасам Минэнерго США. Ждем волатильной динамики: попыток отскока котировок нефти марки Brent к $76+ за баррель до заседания и коррекции к $73 за баррель в случае негативной риторики", - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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