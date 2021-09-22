Индекс Мосбиржи проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3940-4030п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3940-4030 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду, вероятно, попытаются продолжить повышение вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Не исключено, что торги перед подведением итогов заседания ФРС, несмотря на все предыдущие страхи, пройдут на оптимистичной ноте в том числе ввиду заложенности в ценах некоторого ужесточения тона регулятора. Впрочем, ФРС может оказаться и более мягко настроенной, чем того ожидает большинство, что способствовало бы развитию восходящей коррекции во второй половине недели, - пишет Кожухова. - Индексы Мосбиржи и РТС, возможно, попытаются закрыть "гэпы" понедельника между 4013 и 3991 пунктом, а также между 1738 и 1718 пунктами соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3940-4030 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.