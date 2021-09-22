Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и за рубежом, итоги заседания руководства ФРС США:

- В России выйдут данные по промышленному производству и потребительским настроениям, а также индекс цен производителей и индикатор потребительских цен;

- В США ожидаются итоги двухдневного заседания руководства Федрезерва и статистика по продажам на вторичном рынке жилья;

- В еврозоне будет опубликован индекс настроений потребителей.

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