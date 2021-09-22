Преодоление уровня 72 руб./$1 в ближайшее время маловероятно - "Алор Брокер"

Преодоление уровня 72 руб./$1 сверху вниз в ближайшее время маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль на утренних торгах в среду пытается закрепиться в паре с долларом под отметкой 73 руб./$1. Но особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то что российский госдолг чуть ли не единственный в мире торгуется под положительную реальную доходность. Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются, в условиях ожидания продолжения повышения ключевой ставки ЦБ желающих покупать ОФЗ не много. В такой ситуации отметка 72 руб./$1 выступает очень сильной, возможно, даже непроходимой поддержкой для пары доллар/рубль", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.