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22 сентября 2021 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в плюсе - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, на положительной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее указанный индекс способен совершить новую попытку подъема к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК). Значимым фактором неопределенности на финансовых рынках в среду станут ожидания итогов планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам (21:00 МСК) и последующих комментариев на эту тему (21:30 МСК), обращает внимание Манжос. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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