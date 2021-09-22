Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в плюсе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, на положительной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее указанный индекс способен совершить новую попытку подъема к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК).

Значимым фактором неопределенности на финансовых рынках в среду станут ожидания итогов планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам (21:00 МСК) и последующих комментариев на эту тему (21:30 МСК), обращает внимание Манжос.

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