Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ к 7,10% в среду - ПСБ

Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ ближе к уровню 7,10% годовых на торгах в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок рублевых облигаций во вторник отыграл часть потерь, понесенных в понедельник. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,15% годовых (минус 4 б.п.). Восстановительный рост цен ОФЗ был поддержан улучшением внешнего фона. Инвесторы снизили опасения, что риск дефолта крупного китайского девелопера будет иметь системные последствия, выходящие за пределы Китая. Позитивной новостью для рынка ОФЗ также стало сообщение Минфина о том, что на аукционе в среду будет предложен лишь один выпуск 4-летних гособлигаций ОФЗ-ПД 25085 на 15 млрд руб., - пишет эксперт ПСБ. - Ожидаем, что сокращение предложения нового госдолга будет поддерживать спрос на ОФЗ на вторичном рынке на этой неделе. Утром в среду котировки нефти марки Brent растут выше $75 за баррель, а рубль демонстрирует укрепление. Это формирует предпосылки для усиления спроса на рублевые облигации и снижения доходности 10-летних ОФЗ к нижней границе диапазона 7,10-7,20% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.