Значительных рисков ослабления рубля в текущий момент нет - BCS Express

Значительных рисков ослабления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Фаза ослабления рубля приостановилась, что, на наш взгляд, фундаментально оправданно. В текущей ситуации риски для рубля не выглядят значительными, учитывая торговый баланс, высокие цены на нефть, жесткую денежно-кредитную политику Банка России, а также более высокие реальные процентные ставки, чем в большинстве развитых стран. Курс USD/RUB сейчас остается около 73 руб./$1. В среднесрочной перспективе цели в районе 71,5-72 руб./$1 остаются актуальными", - пишет аналитик инвесткомпании.

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