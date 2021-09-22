"Финам" рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 95,41 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с прогнозной ценой 95,41 рубля в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"ММК" входит в число эффективных производителей металлопродукции. Особенности конфигурации бизнеса эмитента - ориентация на внутренний рынок, меньшая интеграция в сырье, взвешенная дивидендная и инвестиционная политика, которые отражались в дисконте при оценке компании относительно конкурентов, превращаются в преимущество в рамках параметров реформы налогообложения в отрасли, озвученных правительством. Высокая дивидендная доходность акций и перспектива их возврата в состав MSCI Russia остаются ключевыми факторами роста", - указывают эксперты.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших мировых производителей стали, входит в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России с долей около 17% выпуска стали в стране.

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