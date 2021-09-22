Возможно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express

Возможно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на фоне роста большинства commodities и попыток фьючерсов на американские индексы оформить еще один отскок, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций сумел удержаться во вторник на положительной территории исключительно за счет нефтегазового сектора. Бумаги "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" выглядели "лучше рынка". В целом весь сектор может продолжить показывать опережающую динамику в условиях стабильно высоких цен на энергоносители, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Общая картина по индексу Мосбиржи не поменялась. Прошедший откат укладывается в рамки устоявшегося восходящего тренда. До его нижней границы 3850-3860 пунктов еще достаточно далеко, так что растущая тенденция все еще в силе".

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