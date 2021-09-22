22 сентября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: откртытие в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду. Индекс Мосбиржи вновь может подняться выше 4000 пунктов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Возможно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на фоне роста большинства commodities и попыток фьючерсов на американские индексы оформить еще один отскок. Общая картина по индексу Мосбиржи не поменялась. Прошедший откат укладывается в рамки устоявшегося восходящего тренда. До его нижней границы 3850-3860 пунктов еще достаточно далеко, так что растущая тенденция все еще в силе".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее указанный индекс способен совершить новую попытку подъема к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индекс Мосбиржи вновь откроет день в плюсе, хотя вопрос возвращения выше уровня 4000 пунктов остаётся открытым".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в среду нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом индекса Мосбиржи".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду, вероятно, попытаются продолжить повышение вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Не исключено, что торги перед подведением итогов заседания ФРС, несмотря на все предыдущие страхи, пройдут на оптимистичной ноте в том числе ввиду заложенности в ценах некоторого ужесточения тона регулятора. Впрочем, ФРС может оказаться и более мягко настроенной, чем того ожидает большинство, что способствовало бы развитию восходящей коррекции во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС, возможно, попытаются закрыть "гэпы" понедельника между 4013 и 3991 пунктом, а также между 1738 и 1718 пунктами соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3940-4030 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 сентября 2021 года 16:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,97%, стоп-приказ: 3570 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики подчеркивают, что количество... читать дальше
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22 сентября 2021 года 16:27
Спрос на алюминий, поддерживаемый эволюцией автомобильной промышленности, останется устойчивым в 2022г, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".
"Стремительный рост цен на алюминий в настоящий момент вызван опасениями в отношении поставок бокситов из Гвинеи (на которую... читать дальше
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22 сентября 2021 года 16:03
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с прогнозной ценой $33 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.
Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:
- Ожидается рост продаж Li... читать дальше
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22 сентября 2021 года 15:40
Москва. 22 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и перед пиком налоговых выплат сентября. читать дальше
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22 сентября 2021 года 15:30
Повышение налоговой нагрузки создает дополнительное давление на металлургический сектор, который в данное время испытывает негативное воздействие из-за рисков, связанных с переходом к безуглеродной экономике, говорится в комментарии Альфа-банка.
Российское правительство планирует получить... читать дальше
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22 сентября 2021 года 15:05
Восстановление экономики после пандемии должно возобновиться в ближайшее время, полагает эксперт "Атона" Алексей Каминский.
По мнению стратега, стоит ожидать так называемого "рефляционного трейда" (покупка активов, которые больше всего выиграют от повторного открытия экономик).
"Доходность... читать дальше
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22 сентября 2021 года 14:43
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4330-4390 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"S&P 500 вновь пробил уровень поддержки в 4370 пунктов и почти достигал в моменте 4350 пунктов. Следующая значимая отметка... читать дальше
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22 сентября 2021 года 14:17
Золото будет торговаться в диапазоне $1700-1900 за унцию в краткосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".
"Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне $1700-1900/унц. (приближение к нижней/верхней границе - сигнал к... читать дальше
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22 сентября 2021 года 13:53
Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций Экспобанка серии 001P-01 находится на уровне 8,9-9% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".
"Экспобанк планирует 23 сентября 2021 года открыть книгу заявок на 3-летние облигации серии 001P-01 на сумму 5 млрд руб. Ориентир... читать дальше
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22 сентября 2021 года 13:27
Возможно укрепление курса рубля до уровня 72,5 руб./$1 в ближайшие дни при поддержке налогового периода, полагают аналитики Банка "Санкт-Петербург"
"Рубль укрепляется на торгах в среду, другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. Такая динамика рубля выглядит сейчас излишне позитивной в... читать дальше
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22 сентября 2021 года 12:51
Возможно укрепление курса рубля до уровней 72 руб./$1 и 83 руб./EUR1 в ближайшее время, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
"Утром в среду курс USD/RUB опустился ниже 73 руб./$1 и протестировал уровень 72,80 руб./$1. Высокая ключевая ставка обуславливает интерес иностранных инвесторов к... читать дальше
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22 сентября 2021 года 12:26
Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3915-4025 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Индекс Мосбиржи растет в первой половине торгов в среду, следуя за нефтяными котировками и восстановлением американского фондового рынка... читать дальше
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22 сентября 2021 года 12:03
Акции Sony интересны инвесторам для покупки на долгосрочную перспективу, говорится в аналитическом материале BCS Express.
"Sony - огромный диверсифицированный холдинг, стремящийся к цифровому развитию. Снижение влияния пандемии COVID-19 поможет компании увеличить производство кино, игр и... читать дальше
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22 сентября 2021 года 11:43
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги компаний циклического спроса (товары длительного пользования) и коммуникаций на рынке акций США в IV квартале 2021 года, говорится в комментарии BCS Express.
"Наибольший интерес на американском фондовом рынке в IV квартале 2021 года представляют два... читать дальше
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22 сентября 2021 года 11:28
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ утром в среду растет по широкому спектру blue chips на фоне роста сырья (Brent превысила $75 за баррель, дорожают металлы) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от китайского застройщика Evergrande; индекс МосБиржи превысил рубеж 4000 пунктов во главе с бумагами "Русала" на новостях о налогах для компании. читать дальше
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