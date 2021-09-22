Утренние прогнозы: откртытие в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду. Индекс Мосбиржи вновь может подняться выше 4000 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Возможно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на фоне роста большинства commodities и попыток фьючерсов на американские индексы оформить еще один отскок. Общая картина по индексу Мосбиржи не поменялась. Прошедший откат укладывается в рамки устоявшегося восходящего тренда. До его нижней границы 3850-3860 пунктов еще достаточно далеко, так что растущая тенденция все еще в силе".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее указанный индекс способен совершить новую попытку подъема к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индекс Мосбиржи вновь откроет день в плюсе, хотя вопрос возвращения выше уровня 4000 пунктов остаётся открытым".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в среду нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом индекса Мосбиржи".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду, вероятно, попытаются продолжить повышение вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Не исключено, что торги перед подведением итогов заседания ФРС, несмотря на все предыдущие страхи, пройдут на оптимистичной ноте в том числе ввиду заложенности в ценах некоторого ужесточения тона регулятора. Впрочем, ФРС может оказаться и более мягко настроенной, чем того ожидает большинство, что способствовало бы развитию восходящей коррекции во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС, возможно, попытаются закрыть "гэпы" понедельника между 4013 и 3991 пунктом, а также между 1738 и 1718 пунктами соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3940-4030 пунктов".