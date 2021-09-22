Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 22 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании итогов сентябрьского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили вторник слабыми и разнонаправленными изменениями после роста в начале сессии. При этом Dow Jones Industrial Average снизился по итогам четвертых торгов подряд. Подъем Nasdaq Composite был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее. Рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона также не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. В то время как рынки акций Японии и материкового Китая падают, индекс австралийской биржи прибавляет в течение второго дня подряд (S&P/ASX 200 к 8:20 МСК подрос на 0,5%). Южнокорейская и гонконгская биржи закрыты в связи с праздниками. На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация вокруг потенциального дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group. Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Evergrande в понедельник пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. В четверг компании, обремененной долгами, предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций.

Шанхайский индекс Shanghai Composite открыл свою первую торговую сессию на этой неделе снижением и к 8:00 МСК опустился на 0,3%. Народный банк Китая принял решение в сентябре сохранить неизменной базовую ставку по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) по итогам 17-го месяца подряд. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,6%. Банк Японии по итогам своего сентябрьского заседания сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в среду повышаются. Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 1,45% - до $75,44 за баррель. Во вторник их цена выросла на 0,6% и составила на закрытие $74,36 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром выросли на 1,57% - до $71,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,5% и составила $70,49 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,184 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,052 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 сентября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 726,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,5%), "ТМК БО-07" (+0,29%) и "РЖД-28" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,22%) и "Европлан-001P-02" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мэйл.Ру Финанс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Объем размещения по итогу сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% от номинала будут гаситься в даты выплат 12-19-го купонов, еще 12% от номинала в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей в размере 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,06% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 21 сентября.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-П09 со сроком обращения 3 года на уровне 8,02% годовых и увеличил объем размещения с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,18% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 17 до 21 сентября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 сентября.

ИСК "ПетроИнжиниринг" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей в размере 9,75% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 21 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. У компании нет облигаций в обращении.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ" на уровне 8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,17% годовых. Сбор заявок прошел 21 сентября. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

"Газпром" (MOEX: GAZP) установил финальный ориентир ставки 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-03 на уровне 8,6% годовых и увеличил объем размещения с не менее 30 млрд рублей до 60 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону 8,78% годовых. Сбор заявок прошел 21 сентября. По облигациям предусмотрен колл-опцион через 4,5 года и далее каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение о колл-опционе принимается за 14 дней до него. Номинал одной облигации - 5 млн рублей. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. Купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисным пункта, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам. Техразмещение запланировано на 28 сентября. Облигации будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц.

ООО "Техно лизинг" планирует 4 октября начать размещение 6-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 12,13% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально, начиная с 5-го года обращения бумаг и 65% в дату погашения займа.

"Славянск ЭКО" планирует в первой декаде октября разместить выпуск облигаций серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 10,5-11,0% годовых. Ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых. Купоны ежеквартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 сентября зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций компании на 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы также могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 12-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 7,75% годовых и ставку 17-го купона облигаций серии БО-13 на уровне 7,68% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды БО-07 объемом 20 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По бондам 6 октября предстоит оферта. Выпуск БО-13 объемом 17 млрд рублей размещен в июне 2015 года сроком на 20 лет по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 143 тыс. 230 биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона установлена на уровне 7,6% годовых.