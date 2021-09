Dow Jones снизился по итогам четвертых торгов подряд

Американские фондовые индексы завершили вторник слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.

Американские фондовые индексы завершили вторник слабыми и разнонаправленными изменениями после роста в начале сессии.

При этом Dow Jones Industrial Average снизился по итогам четвертых торгов подряд. Подъем Nasdaq Composite был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее, отмечает MarketWatch.

Рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Эксперты прогнозировали в среднем подъем на 2%, по данным Trading Economics.

Аналитик JPMorgan Марко Коланович ожидает восстановления фондовых индексов на фоне уменьшения опасений, связанных со штаммов "дельта" COVID-19, и предполагает, что финансовые показатели компаний по итогам третьего квартала окажутся выше ожиданий. Значение Standard & Poor's 500 к концу текущего года будет составлять 4700 пунктов, а в следующем году поднимется выше 5000 пунктов, прогнозирует он.

Котировки акций AutoNation (SPB: AN) во вторник выросли на 1,9%. Крупнейший в США автодилер объявил об уходе Майка Джексона с поста главного исполнительного директора, который он занимал на протяжении 22 лет. С 1 ноября его место займет Майк Мэнли, который в настоящее время возглавляет американский бизнес Stellantis N.V. (объединенные Fiat Chrysler и Peugeot).

Uber Technologies (SPB: UBER), предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, в июле и августе получила скорректированную прибыль до выплаты процентных, налоговых и амортизационных выплат (EBITDA), что позволило улучшить прогноз на весь текущий квартал. Стоимость компании подскочила на 11,5%, что стало лучшим дневным приростом более чем за десять месяцев.

Акции конкурирующей Lyft Inc. (SPB: LYFT) выросли в цене на 6,5%.

U.S. Bancorp (SPB: USB) достигла соглашения с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о покупке у нее региональной банковской сети MUFG Union Bank за $8 млрд. Бумаги американского банка подорожали на 2,6%.

Цена акций Twitter (SPB: TWTR) поднялась на 3%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, объявила о выплате $809,5 млн для погашения судебного иска о введении в заблуждение акционеров.

Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний FedEx Corp. (SPB: FDX) объявила о повышении стоимость доставки с 3 января 2022 года. Стоимость компании поднялась на 0,5%.

Котировки акций производителя электромобилей Lucid Group Inc. подскочили на 11,4%, что стало самым существенным ростом за день с апреля. Ряд аналитиков в последнее время присвоили бумагам компании хорошие рекомендации, в том числе BofA Securities советуют покупать их.

В то же время бумаги Activision Blizzard (SPB: ATVI) подешевели на 4,1%. Разработчик видео-игр заявил, что продолжает сотрудничать с регулирующими органами, которые изучают жалобы сотрудников на условия работы в компании.

Lennar Corp. (SPB: LEN), одна из крупнейших строительных компаний США, в третьем финансовом квартале увеличила выручку на 17%, тем не менее показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. Котировки акций застройщика снизились на 0,5%.

Цена бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) упала на 4,2% после того, как руководство медиа-компании сообщило о слабом росте числа подписчиков Disney+.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 50,63 пункта (0,15%) - до 33919,84 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 3,54 пункта (0,08%), составив 4354,19 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 32,49 пункта (0,22%) - до 14746,4 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. В то время как рынки акций Японии и материкового Китая падают, индекс австралийской биржи прибавляет в течение второго дня подряд.

Южнокорейская и гонконгская биржи закрыты в связи с праздниками.

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация вокруг потенциального дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group. Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Evergrande в понедельник пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. В четверг компании, обремененной долгами, предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций.

Шанхайский индекс Shanghai Composite открыл свою первую торговую сессию на этой неделе снижением и к 8:00 МСК опустился на 0,3%.

Народный банк Китая принял решение в сентябре сохранить неизменной базовую ставку по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) по итогам 17 месяца подряд.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

Японский Nikkei 225 к 8:10 МСК потерял 0,6%.

Банк Японии по итогам своего сентябрьского заседания сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

На японском рынке в лидеры падения выходят акции производителя графитового материала Tokai Carbon Co. Ltd., которые снижаются на 4,4% в ходе торгов.

Котировки акций ведущих японских автопроизводителей Honda Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. падают на 1,3%, 0,8% и 1% соответственно. Днем ранее в Honda сообщили, что заводы компании в октябре будут работать на 70% от их полноценной мощности из-за глобального дефицита полупроводниковых компонентов.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:20 МСК подрос 0,5%.

Стоимость владельца сервисов платежей в рассрочку Zip Co. Ltd. увеличивается на 5%. Компания проинвестирует $50 млн в индийскую платформу платежей ZestMoney.

Капитализация горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличивается на 2,5% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК подорожали на $0,82 (на 1,1%) - до $75,18 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,44 (на 0,6%) и составила на закрытие $74,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,81 (на 1,15%) - до $71,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,35 (на 0,5%) и составила $70,49 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.