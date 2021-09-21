.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером слегка усилил темпы роста к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Рост российской экономики в 2021 году составит 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 4,2%, сохранило прогноз по росту инвестиций на уровне 4,5%. Ведомство также повысило прогноз по инфляции до 5,8%
 
ОЭСР ухудшила прогноз роста российского и мирового ВВП
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7% с ожидавшихся ранее 3,5%. Прогноз подъема российской экономики на 2022 год улучшен до 3,4% с 2,8%. ОЭСР также пересмотрела...
 
Профицит бюджета РФ в 2022 году составит 1,41 трлн руб.
Правительство России сегодня на заседании рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров. Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2021...
 
Банки на 90% использовали средства на льготную ипотеку
Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, сказал "Известиям" директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов. "В рамках...
 
21 сентября 2021 года 19:57

Рубль вечером слегка усилил темпы роста к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков

Москва. 21 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и на фоне позитивной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,6 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,4 копейки - до 78,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах. Коррекционное повышение рубля после падения накануне обусловлено дорожающей нефтью и позитивной динамикой мировых рынков. При этом инвесторы находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Многие игроки рассчитывают, что выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, увеличилось на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,615 млн в пересчете на годовые темпы, тем временем сообщило министерство торговли страны во вторник. Эксперты прогнозировали в среднем подъем на 2%, по данным Trading Economics.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале увеличился на $900 млн и составил $190,3 млрд, говорится в отчете министерства торговли. Согласно пересмотренным данным, в январе-марте отрицательное сальдо составляло $189,4 млрд, а не $195,7 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита в апреле-июне до $191 млрд с объявленного ранее уровня первого квартала.

Также участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг китайского застройщика China Evergrande Group. В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

Биржи Китая закрыты в понедельник и вторник, так как в стране отмечают осеннее равноденствие.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, во вторник курс пары "доллар-рубль" снижался в рамках коррекции после значительного роста в понедельник. При этом, по ее словам, если в понедельник рубль показывал один из худших результатов среди валют развивающихся рынков, то сегодня, наоборот, он смотрелся довольно неплохо по сравнению с другими валютами EM. "Опасения, связанные с возможным дефолтом китайского застройщика Evergrande и близостью заседания ФРС, во вторник начали ослабевать. Определенную поддержку рублю оказал и рост нефтяных цен в первой половине дня. Американский регулятор вряд ли объявит на сентябрьском заседании о начале сворачивания программы покупки активов и может ограничиться лишь намеком, что сроки таких действий будут обозначены на следующем заседании в начале ноября. Тем не менее, вероятно, курс пары "доллар-рубль" останется на повышенных уровнях до того, как будет раскрыта интрига заседания ФРС в среду вечером", - говорит Пономарева.

"Сегодняшний же день характеризовался публикацией августовских данных по рынку недвижимости в США. Число разрешений на строительство и объемы строительства новых домов выросли сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз Bloomberg. Такие данные могут свидетельствовать о том, что дефицит строительных материалов начинает ослабевать, что должно замедлить рост цен на недвижимость в дальнейшем. Однако реакция рынка на такую статистику была незначительной - инвесторы продолжают находиться в ожидании заседания ФРС. Ожидаем, что завтра рубль продолжит показывать сдержанную динамику, но во второй половине недели курс пары "доллар-рубль" может попробовать опуститься в сторону 72,5 руб./$1 после раскрытия интриги заседания ФРС и на фоне усиления продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ в понедельник", - также подчеркивает Пономарева.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник вечером. Инвесторы продолжают оценивать вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник увеличилась на 0,31% - до $74,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,34% - до $70,53 за баррель.

Крупнейший производитель нефти в американской части Мексиканского залива Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) заявил, что ущерб, нанесенный ураганом "Ида" прибрежным предприятиям, приведет к снижению добычи в начале следующего года. По данным на понедельник, около 18% мощностей по добыче нефти и 27% природного газа в американской части залива по-прежнему не возобновили работу после стихийного бедствия.

Банк России во вторник, 21 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 сентября, банки разместили 660 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 781,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,69% годовых.

ЦБ РФ 21 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 6 млрд 240,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 сентября на 12,48 копейки, до 73,2067 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,17 копейки, до 85,8568 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 14,19 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,2146 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 17,34 копейки и составил 73,2166 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 250,115 млн, из которых $398,246 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,869 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,76 копейки, до 85,9351 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 10 копеек и составил 85,8989 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR384,16 млн, из которых EUR104,548 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR279,612 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,96% и 7,02% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,24% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 сентября 2021 года 19:25
Коррекция рынка акций РФ во вторник оказалась скомканной из-за слабости нефти, выросли ММК и Газпром
Москва. 21 сентября. Коррекционный рост рынка акций РФ во вторник вместе с мировыми площадками оказался скомканным из-за слабости нефти, которая вечером растеряла почти весь утренний рост, а также опасений за экономику Китая в свете угрозы банкротства крупнейшего застройщика Evergrande. Индекс Мосбиржи остался на уровне предыдущего дня на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", "Газпрома" и "Роснефти".    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря стабилизации UST в ожидании заседания ФРС
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов (US Treasuries) в ожидании очередного заседания ФРС США, а также снижению рисков распространения долговых проблем китайского девелопера Evergrande на другие компании и сектора. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 19:04
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков в Китае (04:30 МСК); -...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 18:42
Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1 - "Велес Капитал"
Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Доллар во вторник в первой...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 18:18
Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72-74 руб./$1 в ближайшее время - Райффайзенбанк
Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как отмечают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков, к негативу последних дней, вызванному перспективой дефолта китайского девелопера Evergrande, добавляется неопределенность...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:51
"Финам" рекомендует покупать акции Tencent с прогнозной ценой HKD548,20
"Финам" рекомендует покупать акции Tencent Holdings Ltd с прогнозной ценой 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Онлайн-бизнес Tencent сталкивается с новыми сложностями на фоне ужесточения регулирования со стороны...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:30
Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 к концу сентября 2021г - Sber CIB
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 к концу сентября текущего года, считают аналитики Sber CIB. ФРС США в среду объявит итоги заседания по денежно-кредитной политике, и эксперты Sber CIB ждут, что из-за распространения COVID-19 Федрезерв отложит решение по сокращению...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:09
"Финам" рекомендует покупать акции Ростелекома с прогнозной ценой 119,7 руб
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 119,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 29% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Леонид Делицын отмечает следующие...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 16:41
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - BCS Express
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до момента оглашения итогов заседания ФРС США в среду, 22 сентября, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Развивающиеся валюты во вторник неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 16:11
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7500 руб
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой 7500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Мировые цены на азотные...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:52
Спешить с наращиванием "лонгов" по акциям ММК не стоит - "Велес Капитал"
Спешить с наращиванием длинных позиций по акциям "ММК" в текущий момент не стоит, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "ММК" повышаются без конкретных фундаментальных причин, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых в том числе...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:45
Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью после падения накануне
Москва. 21 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне вслед за нефтью, также восстанавливающей свои позиции после снижения по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0595 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,0595 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,0475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Кредитор демонстрирует...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции RingCentral с целью $290
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RingCentral Inc. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,67%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания получила унифицированную...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 14:53
Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1 - Банк "Открытие"
Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Несмотря на негативную динамику рынков, вызванную снижением азиатских индексов и ухудшением состояния девелоперов в Китае, рубль,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.