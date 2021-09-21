Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря стабилизации UST в ожидании заседания ФРС

Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов (US Treasuries) в ожидании очередного заседания ФРС США, а также снижению рисков распространения долговых проблем китайского девелопера Evergrande на другие компании и сектора. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 114,81% от номинала, что соответствует доходности 1,34% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 20 сентября всего на 0,4 базисного пункта, до 100,285% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 0,055% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился за день, составив 128,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 25 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,58% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 134,48% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,30% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 113,45% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 1,745% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 2 базисных пункта, до 108,485% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 0,56% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 131,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,405% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 19 базисных пунктов, до 112,56% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 1,93% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в небольшом плюсе, что привело к снижению доходности как десятилетних бумаг с погашением в 2029 году, так и самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году на 1 базисный пункт - до 2,21% годовых и 3,41% годовых соответственно. Таким образом, отечественные евробонды в целом позитивно отреагировали на улучшение внешней конъюнктуры, в частности, процентные ставки большинства европейских еврооблигаций снизились за день на 1-2 базисных пункта. При этом американские казначейские обязательства относительно стабильны в цене и торгуются сегодня вблизи уровней закрытия понедельника. Основным позитивным фактором для мировых долговых рынков, которые накануне подверглись распродажам, стала переоценка инвесторами рисков в отношении возможного дефолта китайского девелопера Evergrande. Участники рынка, осмыслив сложившуюся ситуацию, посчитали, что долговые проблемы Evergrande, скорее всего, останутся локальной историей, и переключили свое внимание на предстоящее заседание Федрезерва США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.