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21 сентября 2021 года 18:42

Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1 - "Велес Капитал"

Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Доллар во вторник в первой половине торгового дня снижался на глобальных площадках. Однако это снижение больше походило на кратковременную коррекцию после роста в конце прошлой и начале текущей недели, а не на восстановление аппетита к риску. Глобальные площадки в целом и развивающиеся рынки в частности оставались под негативным влиянием ситуации с одним из крупнейших китайских девелоперов Evergrande. Кроме того, рынок пребывает в ожидании заседания ФРС, предпочитая сохранять осторожную позицию. В результате во второй половине дня американская валюта начала медленно восстанавливать позиции и к окончанию рабочего дня индекс доллара практически "вышел в ноль", - комментирует эксперт.

На взгляд Кравченко, на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалась неоднозначная ситуация. В первой половине торгового дня почти все основные валюты EM дружно укреплялись, при этом российский рубль пребывал в лидерах роста, прибавляя около 0,3%. Однако к вечеру часть валют EM исчерпали свои силы и развернулись в минус (например, валюты ЮАР, Индии и Мексики). Однако рубль не только сохранил лидерство, ни и усилил свой рост. Наряду с российской валютой хороший результат показывал бразильский реал, прибавлявший около 0,2%.

"Мы полагаем, что восстановление аппетита к риску может позволить рублю побороться за возвращение к 73 руб./$1, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска. Необходимо отметить, что даже если по итогам заседания на текущей неделе ФРС не объявит о начале сворачивания стимулов, реакция рынков может не отразить оптимизма, так как ожидание начала сворачивания мер просто перенесется на следующее заседание в ноябре", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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