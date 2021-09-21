"Финам" рекомендует покупать акции Tencent с прогнозной ценой HKD548,20

"Финам" рекомендует покупать акции Tencent Holdings Ltd с прогнозной ценой 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Онлайн-бизнес Tencent сталкивается с новыми сложностями на фоне ужесточения регулирования со стороны правительства Китая. Но топ-менеджмент компании уверен, что новые меры помогут оздоровить технологическую отрасль в долгосрочной перспективе. Tencent оперирует в самых актуальных и востребованных направлениях: облачные вычисления, решения для бизнеса в сфере цифровизации, финтех и мобильные платежи. Каждое из них на горизонте 3-5 лет может вырасти в несколько раз. Конкурентами Tencent зачастую выступают небольшие компании роста и технологические стартапы, тогда как Tencent уже давно является "компанией стоимости" - гигантом, которого сложно столкнуть с верного курса", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Tencent Holdings Ltd - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний со штаб-квартирой в городе Шэньчжэне. Tencent оперирует в таких направлениях, как социальные сети, онлайн-игры, онлайн-развлечения и повседневные сервисы, электронные платежи, облачные сервисы, цифровые решения для бизнеса, онлайн-реклама и пр. Компания является владельцем практически всех наиболее популярных мобильных приложений на территории материкового Китая.

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