"Финам" рекомендует покупать акции Ростелекома с прогнозной ценой 119,7 руб

"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 119,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 29% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Леонид Делицын отмечает следующие позитивные факторы:

- Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках услуг широкополосного доступа (ШПД) и платного телевидения.

- Количество абонентов мобильной связи благодаря поглощению Tele2 составило 46,6 млн.

- На горизонте 5-15 лет компания максимально выигрывает от государственного курса на построение цифровой экономики и на замещение импортных ИКТ-технологий отечественными.

- Стратегия компании включает как увеличение доли на быстро растущих рынках, так и прогрессивную дивидендную политику.

"Ростелеком" - крупнейшая российская компания сектора информационных и телекоммуникационных технологий, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи.

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