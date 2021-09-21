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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - BCS Express
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21 сентября 2021 года 16:41
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - BCS Express
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до момента оглашения итогов заседания ФРС США в среду, 22 сентября, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Развивающиеся валюты во вторник неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она носит неустойчивый характер, периодически происходят активные попытки ее переломить, что препятствует более уверенному росту развивающихся валют. Рубль не спешит развивать успех, несмотря на быстрое восстановление мировых рынков и нефти. Фактором неопределенности остаются итоги заседания ФРС, которые появятся в среду вечером. Вероятно, до тех пор доллар останется в коридоре 73-73,6 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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