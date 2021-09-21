Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью после падения накануне

Москва. 21 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне вслед за нефтью, также восстанавливающей свои позиции после снижения по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 73,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,94 руб./EUR1, подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,74 копейки - до 78,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 сентября на 12,48 копейки, до 73,2067 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,17 копейки, до 85,8568 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Накануне на большинстве мировых рынках наблюдалось бегство инвесторов из риска, что, в том числе, привело к сильному падению валют emerging markets, включая рубль. Падение рынков было обусловлено беспокойством инвесторов по поводу ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande.

В четверг Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

При этом если компания не сможет расплатиться по долгам, держатели облигаций Evergrande понесут потери. Это поднимет вопрос об их финансовой состоятельности и может привести к тому, что они начнут продавать другие свои активы для привлечения средств. В результате повысится предложение, что скажется на динамике, казалось бы, несвязанных рынков. Аналитики называют это явление, показывающее, как тесно переплетены друг с другом мировые рынки, "цепной реакцией", отмечает MarketWatch.

Биржи Китая закрыты в понедельник и вторник, так как в стране отмечают осеннее равноденствие.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ может прояснить свои планы на будущее программы количественного смягчения (QE).

Кроме того, по итогам заседания 21-22 сентября Федрезерв опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США, а также точечный график прогнозов (dot plot) - это диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Инвесторы также будут ждать пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которой он может внести больше ясности в вопрос о том, когда Федрезерв приступит к сворачиванию программы выкупа активов.

Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года в рамках этой программы, и эксперты ждут от него четких сигналов о том, когда центробанк намерен приступить к ее сворачиванию. Многие полагают, что ФРС может начать сокращение ежемесячных объемов выкупа активов уже в ноябре, пишет Financial Times.

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник, демонстрируя рост впервые за три сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,99% - до $74,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,01% - до $71 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида", пишет Trading Economics. Нефтекомпания Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года.

Между тем негативным фактором для рынка остается ситуация с застройщиком China Evergrande Group.

"Паника по поводу возможного дефолта китайского гиганта Evergrande поутихла, но эта тема еще не раз скажется на настроениях инвесторов в Азии и остальных площадках в дальнейшем. Также нервозности на рынках придает грядущее заседание Федрезерва, которое питает силы долларовых "быков", одновременно отбивая у инвесторов желание рисковать. На этом фоне в ближайшей перспективе вряд ли стоит рассчитывать на снижение пары "доллар-рубль" под отметку 73 руб./$1, тогда как возобновление подъема к 73,5 руб./$1 вполне возможно. Нефть сегодня корректируется после падения в понедельник, однако продажи могут возобновиться в любой момент и повлечь фиксацию прибыли в ожидании вердикта ФРС", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Динамика рубля продолжит определяться ожиданиями действий ФРС, заседание которой состоится вечером в среду. На этом фоне вряд ли курс пары "доллар-рубль" в ближайшее время сможет вернуться на уровни существенно ниже 73 руб./$1. Более того, вероятно, что до заседания ФРС он может вновь попробовать приблизиться к отметке в 73,5 руб./$1. В то же время мы продолжаем ожидать, что американский регулятор еще не начнет сворачивание программы QE, и после заседания ФРС курс пары "доллар-рубль" может опуститься ниже 73 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 21 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 сентября, банки разместили 660 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 781,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,69% годовых.

ЦБ РФ 21 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 6 млрд 240,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,96% и 7,02% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,24% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,56% годовых.