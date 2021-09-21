"Финам" открыл торговую идею: покупать акции RingCentral с целью $290

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RingCentral Inc. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,67%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания получила унифицированную лицензию, которая позволит ей стать первым глобальным поставщиком облачных услуг в Индии. Для RingCentral это большой шаг вперед и дает конкурентное преимущество. Кроме того, это событие открывает новые возможности для транснациональных организаций, которые планируют перенести свои устаревшие коммуникации в "облако" и стремятся работать с ведущим поставщиком UCaaS и CCaaS", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения, котировки акций компании торгуются в нисходящем канале, но темпы снижения сокращаются. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 5,7% и выставлении стоп-заявки на уровне $209 риск на портфель составит 0,50%", - указывают эксперты инвесткомпании.

RingCentral Inc. - один из ведущих поставщиков облачных решений, предназначенных для деловых коммуникаций и совместной работы различных организаций.

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