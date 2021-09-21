Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1 - Банк "Открытие"

Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Несмотря на негативную динамику рынков, вызванную снижением азиатских индексов и ухудшением состояния девелоперов в Китае, рубль, пожалуй, хорошо защищен от ослабления по сравнению с валютами других развивающихся рынков, - отмечает эксперт банка. - Высокая ключевая ставка обуславливает интерес нерезидентов к российским активам, а хорошая конъюнктура на основных для России экспортных рынках - рост сальдо торговли товарами. Так, согласно последним данным, в августе рост вложений нерезидентов в ОФЗ составил 175,7 млрд руб., а объем достиг своего исторического максимума в 3,2 трлн рублей. Сальдо торговли товарами за вычетом интервенций Минфина в рамках бюджетного правила в июле приблизилось к рекордным $20 млрд".

По мнению Петроневича, до конца года на мировом рынке ожидается заметное укрепление доллара вследствие начала сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС. Ранее председатель ФРС принял решение проявить осторожность и отложить анонс начала сокращения QE из-за наблюдавшейся новой волны заболеваемости COVID-19 в США.

"Однако после появления признаков улучшения ситуации ФРС вновь перейдет к ястребиной риторике, - полагает аналитик. - По этой причине маловероятно, что рубль до конца года сможет заметно укрепиться к доллару. С высокой вероятностью курс рубля продолжит колебания в коридоре 72,5-74 руб./$1, но по отношению к другим валютам можно ждать заметного укрепления. В частности, евро может подешеветь до 83-84 рублей".

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