Цена нефти может преодолеть $80/барр. в случае более холодной зимы - ITI Capital

Цена нефти может преодолеть уровень $80 за баррель Brent в случае более холодной зимы, чем ожидается, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Цены на газ с начала года выросли более чем на 200%, в то время как нефть Brent - на 44%. Текущие высокие цены на газ эквивалентны ценам нефти Brent на уровне $110/барр. Цены на газ в основном отражают избыточную зимнюю премию за газ и недостаточные запасы, в отличие от цен на нефть, несмотря на отопительный сезон предстоящей зимой", - пишут эксперты инвесткомпании.

Отклонение от стандартных зимних температур в Европе и Азии в сторону снижения увеличит потребление газа на 2,5 млрд куб. футов в день, что, по мнению аналитиков, может быть компенсировано увеличением потребления нефти для сжигания 0,6 млн б/с в целях отопления (в Европе и Азии), а также для промышленного производства нефтепродуктов и нефтехимии, по данным Goldman Sachs.

"Однако эти оценки основаны на предположениях о более холодной зиме и удорожании газа, что приведет к компенсации частичного использования нефти вместо газа. Ещё дополнительно спрос на нефть может увеличиться на 0,3 млн б/с ввиду необходимости отапливания помещений и удовлетворения бытовых нужд. Участники рынка должны суметь ответить на суммарное увеличение спроса на нефть на 0,9 млн б/с посредством ускорения роста добычи ОПЕК+ в первом квартале 2022г, которое может потребоваться", - отмечают эксперты ITI Capital.

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