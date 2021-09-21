Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4350-4420 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 4350-4420 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает снижаться вторую неделю подряд и накануне пробил уровень поддержки в районе 4370 пунктов, что привело к ухудшению краткосрочных перспектив. Следующий значимый уровень поддержки расположен в районе 4230 пунктов. Ближайшая торговая неделя будет характеризоваться повышенной волатильностью", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что во вторник на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика после широких распродаж в понедельник на фоне опасений, связанных с вероятным дефолтом одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сфокусировано на сентябрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое будет проведено 21-22 сентября. Инвестсообщество ожидает от регулятора более четкой информации по срокам сокращения QE и макроэкономическим перспективам.

"Конгрессмены продолжают обсуждать темы, связанные с повышением "потолка" заимствований, а также объемом и источниками финансирования фискальных стимулов, - говорится в комментарии "Фридом Финанс". - Неопределенность в этих вопросах вызывает сильную обеспокоенность среди инвесторов. Министр финансов Джанет Йеллен призывает Конгресс поднять "потолок" долга, поскольку в октябре объем денежных средств Казначейства значительно снизится. Йеллен заявила о возможном дефолте, который спровоцирует кризис и усугубит экономический ущерб от пандемии. Кроме того, возникли дополнительные сложности при обсуждении программы фискальных стимулов. Накануне сенатор Манчин потребовал отсрочки принятия законопроекта объемом $3,5 трлн до следующего года. Если данное требование будет удовлетворено, принятие пакета окажется под угрозой".

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