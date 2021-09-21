Курс доллар/рубль после заседания ФРС может опуститься ниже 73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс доллар/рубль после заседания ФРС может опуститься ниже 73 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник в моменте достигал 73,6 руб./$, но по итогам дня он вырос на 0,8% до 73,45 руб./$1. Во вторник он снижается на 0,25% в рамках коррекции и находится около 73,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Динамика рубля продолжит определяться ожиданиями действий ФРС, заседание которой состоится вечером в среду. На этом фоне вряд ли курс USD/RUB в ближайшее время сможет вернуться на уровни существенно ниже 73 руб./$1. Более того, вероятно, что до заседания ФРС он может вновь попробовать приблизиться к отметке в 73,5 руб./$1. В то же время мы продолжаем ожидать, что американский регулятор еще не начнет сворачивание программы QE, и после заседания ФРС курс USD/RUB может опуститься ниже 73 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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