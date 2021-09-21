Потенциал роста акций "Эталона" в течение года составляет около 37% - Sber CIB

Потенциал роста акций "Эталона" в течение года составляет около 37%, полагают аналитики Sber CIB.

"Рост процентных ставок в экономике и сокращение государственной поддержки ипотечного кредитования создают неопределённость для девелоперских компаний. С 2019г цены на жилье выросли на 40%. Однако во второй половине этого года они могут упасть на 7-8% на основных рынках компании. Коррекция была бы ещё сильнее, но предложение на рынке жилья ограничено, а расходы на строительство продолжают расти", - отмечается в комментарии.

Среди всех российских публичных девелоперов аналитики Sber CIB выделяют группу "Эталон". "У компании не самые высокие темпы роста в отрасли, но она меньше конкурентов зависит от ипотечного кредитования, - указывают они. - При этом "Эталон" контролирует уровень долговой нагрузки и намерен продолжить выплату фиксированных дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2021г дивидендная доходность компании составит 9%. Потенциал роста акций "Эталона" в течение года - 37%, оценка аналитиков - "покупать".

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