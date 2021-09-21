Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26240 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 21 сентября, ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26240 c погашением в 2036 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"В условиях рыночной турбулентности осложняется задача Минфина выбрать бумаги для аукционов в среду. Если конъюнктура в течение вторника не улучшится, то аукционы вполне возможно вообще будут отменены. Рисков подобное решение не несет, план по заимствованиям на квартал уже выполнен. Если же решение провести аукционы все-таки будет принято, то мы ждем предложения ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26240 c погашением в 2036 году, правда, возможно, Минфин проведет аукционы с лимитом", - отмечают аналитики Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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