Справедливая доходность нового выпуска бондов Альфа-банка находится на уровне 7,8% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 2-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-14 находится на уровне 7,8% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Альфа-банк 21 сентября 2021 года откроет книгу заявок на 2-летние облигации серии 002Р-14 на сумму от 5 млрд руб. Ориентир ставки купона - 7,9-8% годовых (эффективная доходность - 8,06-8,16%). Ориентируясь на вторичный рынок бумаг Альфа-банка, мы считаем справедливой доходность нового выпуска на уровне 7,8% годовых", - отмечает аналитик Александр Афонин.

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