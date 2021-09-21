Акции "Энел Россия" привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции "Энел Россия" привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Энел Россия" сохраняет планы выплатить дивиденды по итогам 2021г в размере 3 млрд руб. - гендиректор компании пока сохраняет планы направить на дивиденды по итогам 2021г 3 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор компании Стефан Звегинцов в кулуарах конференции, организованной Советом производителей энергии. При сохранении компанией дивидендных выплат на уровне 3 млрд руб., доходность составит около 10%. Считаем, что в долгосрочной перспективе "Энел Россия" является привлекательной как дивидендная история", - отмечают аналитики ПСБ.

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