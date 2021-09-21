Рынок акций РФ утром отскочил к 3990п по индексу Мосбиржи, лидирует в росте Роснефть на новостях

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх в район 3990 пунктов по индексу Мосбиржи в рамках коррекции после распродаж накануне, лидируют в росте бумаги "Роснефти" на новостях и не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3989,69 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1717,68 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,17 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+3,1% и +0,2% "префы"), "Роснефти" (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Правительство РФ в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту.

Накануне вечером стало известно, что Минфин РФ подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль до 25-30% для компаний с высокими дивидендами, о чем говорится в сообщении "Русской стали" (объединяет крупнейших производителей метпродукции в России). "Согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Предлагаемая норма, по мнению "Русской стали", ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в начале недели инвесторы опасались цепной реакции с китайского рынка недвижимости в связи с возможным банкротством крупнейшего в стране девелопера Evergrande.

Однако во вторник рынок акций РФ постепенно восстанавливается, инвесторы вновь демонстрируют намерение выкупить очередную просадку. Хотя паника улеглась, нервозность на рынках сохраняется - приближается четверг, когда предстоят процентные выплаты по облигациям Evergrande. Инвесторы также внимательно следят за заседанием ФРС, в частности за сигналами готовности начать сокращение мер стимулирования. Сентябрь вновь подтверждает свою репутацию наиболее слабого месяца года на глобальных рынках акций, однако аналитики и трейдеры задаются вопросом о возможной дальнейшей коррекции рынков, особенно если ФРС примет решение начать количественное свертывание уже в этом году, несмотря на рост неопределенности по поводу восстановления экономики в условиях продолжающегося распространения "дельта"-штамма COVID-19 и перебоев в цепочках поставок, полагает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник достаточно спокойный, индекс МосБиржи может попытаться вернуться ближе к отметке 4000 пунктов.

Сектор недвижимости в Гонконге демонстрирует отскок после распродаж понедельника. Даже проблемная Evergrande Group обещает пережить темные времена. Сырьевые контракты торгуются разнонаправленно, но нефть в "плюсе" на ожиданиях падения запасов в США. Вечером в США публикуют данные по новым строительствам и разрешениям на них за август. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В рейтинговом агентстве S&P Global Ratings полагают, что вероятный дефолт по долгам China Evergrande вряд ли приведет к серии аналогичных дефолтов или к каким-либо последствиям. Тем не менее, сами признаки охлаждения рынка недвижимости в КНР являются достаточным аргументом для сомнений. Во всяком случае, сектор недвижимости - это почти 28% экономики КНР.

Другим фактором страха на рынке остается нерешенная проблема потолка госдолга США. В минувшее воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен опубликовала открытое письмо в Wall Street Journal. По словам Йеллен, дефолт по долгам США может привести к катастрофичным последствиям. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не готовы в очередной раз голосовать за приостановку действия правила потолка госдолга.

Из позитивных новостей можно отметить заявление администрации Джо Байдена о том, что с ноября США могут быть сняты ограничения для визитов из Евросоюза и Великобритании. Единственным условием для беспрепятственного доступа станет необходимость предоставить подтверждение вакцинации и отрицательный тест на COVID-19, взятый не более трех дней до визита в США.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, рынок ожидает от ФРС конкретики по поводу графика сворачивания монетарных стимулов. Эта мера может означать укрепление доллара США и сопутствующую слабость товарных рынков, так что скорое начало сворачивания может быть воспринято негативно.

В Мексиканском заливе добыча нефти продолжает восстанавливаться после ураганов, но темпы по-прежнему низкие. В понедельник 23% добычи, или около 420 тыс. б/с, оставались закрыты. При этом крупнейший игрок региона Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) сообщил, что из-за повреждений перевалочная станция компании будет закрыта до конца года. По оценке Rystad Energy, из-за этого поставки нефти из Мексиканского залива могут сократиться на 200-250 тыс. б/с. Это позитивный для цен фактор, укрепляющий уверенность в том, что американское производство в 2021 году не сможет вырасти и ощутимо повлиять на рыночный баланс, полагает эксперт.

В США в понедельник индексы акций упали на 1,7-2,2% на новостях из Китая о долговых проблемах застройщика China Evergrande Group; падение Dow Jones (-1,8%) стало максимальным с 19 июля, S&P500 (-1,7%) и Nasdaq (-2,2%) - с 12 мая. При этом Nasdaq завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

Во вторник негативная динамика индексов акций в Азии замедлилась (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, но гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 1%).

Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group (-11,3% на бирже Frankfurt Stock Exchange) продолжают снижаться из-за долговых проблем компании. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены Brent растут в рамках коррекции впервые за три сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,91 за баррель (+1,3% и -1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $71,41 за баррель (+1,6% и -2,3% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида", пишет Trading Economics. Нефтекомпания Royal Dutch Shell, крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+21,2% и +10,5% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (2,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,56 млрд рублей (из них 5,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,19 млрд рублей на акции "Роснефти").